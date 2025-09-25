Star Trek efsanesi hastaneye kaldırıldı!

Star Trek dizisinin Kaptan Kirk'ü olarak tanınan usta oyuncu William Shatner, yaşadığı acil sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Star Trek dizisinde canlandırdığı Kaptan Kirk rolüyle hafızalara kazınan Hollywood efsanesi William Shatner, dün öğleden sonra Los Angeles'taki evinde bir sağlık sorunu yaşadı. TMZ’in haberine göre, 94 yaşındaki oyuncunun kan şekerinin yükseldiği tespit edildi.

Kendini iyi hissetmemesi üzerine acil sağlık ekiplerine haber veren ünlü oyuncu, durumunun kontrol altına alınması amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede bir dizi testten geçirilen Shatner'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda dinlendiği öğrenildi.

KANSERİ YENİP UZAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce dördüncü evre cilt kanserini yenerek dikkat çeken Shatner, 2021 yılında Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin ile uzaya çıkarak da adından söz ettirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
