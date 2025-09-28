Şok final kararı! Reytingler kurtaramadı

Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay'ın paylaştığı Can Borcu dizisi için final kararı alındı.

Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay’ın paylaştığı, yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği dizi "Can Borcu" için final kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, 28. bölümde ekranlara veda edecek.

Dün akşam (26. Bölüm) yayınlanan son bölümdeki reyting sonuçları final kararının temel nedeni oldu. Can Borcu dizisi, tüm kişilerde 2.60 reytingle 5., AB'de 1.31 reytingle 12. ve ABC1'de 1.85 reytingle 8. sırada yer almıştı.

SON İKİ BÖLÜM

Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan dizinin final kararı, NTC Medya tarafından bu sabah ekibe duyuruldu. Yönetmenliğini Hülya Bilban'ın, senaristliğini ise İlker Arslan ve Barış Erdoğan'ın üstlendiği dizi, iki bölüm sonra izleyicisine veda etmiş olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

