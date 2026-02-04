Serenad Bağcan telefonu açtı: 5 milyon TL kaptırdı

Serenad Bağcan telefonu açtı: 5 milyon TL kaptırdı
Yayınlanma:
Ünlü sanatçı Serenad Bağcan, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. 5 milyon TL'sini kaptıran Bağcan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü sanatçı Serenad Bağcan, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından aranan Bağcan, yaklaşık 5 milyon TL dolandırıldı.

Olay, Bağcan'ın banka genel merkezinden aradıklarını söyleyen kişiler tarafından aranmasıyla başladı. Dolandırıcılar, Bağcan'a hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildiğini ve adına kredi başvurusu yapıldığını söyledi.

serenad-bagcan.jpg

Tarkan kapanışı Orhan Gencebay ile yapacakTarkan kapanışı Orhan Gencebay ile yapacak

Posta'nın haberine göre, böyle bir başvuru yapmadığını belirten sanatçıya, paranın acilen güvenli bir hesaba aktarılması gerektiği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dolandırıcıların, Bağcan'ın kişisel bilgilerine dair detaylara hakim olması sanatçının güven duymasına neden oldu. Dolandırıcıların hedefi olan Bağcan, yaklaşık 5 milyon TL'sini kaptırdı.

serenad-bagcan.webp

Yıldız Tilbe'den Gazi Mahallesi'ne yardım! Muhtar açıkladıYıldız Tilbe'den Gazi Mahallesi'ne yardım!

Dolandırıldığını daha sonra fark eden Serenad Bağcan, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sanatçı, dolandırıcıların kişisel bilgilerine nasıl ulaştığının araştırılmasını istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Magazin
Türk televizyonlarına damga vuran ünlü ressamın tablosu rekor fiyata satıldı
Türk televizyonlarına damga vuran ünlü ressamın tablosu rekor fiyata satıldı
Tarkan kapanışı Orhan Gencebay ile yapacak
Tarkan kapanışı Orhan Gencebay ile yapacak