Serenad Bağcan telefonu açtı: 5 milyon TL kaptırdı

Ünlü sanatçı Serenad Bağcan, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından aranan Bağcan, yaklaşık 5 milyon TL dolandırıldı.

Olay, Bağcan'ın banka genel merkezinden aradıklarını söyleyen kişiler tarafından aranmasıyla başladı. Dolandırıcılar, Bağcan'a hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildiğini ve adına kredi başvurusu yapıldığını söyledi.

Tarkan kapanışı Orhan Gencebay ile yapacak

Posta'nın haberine göre, böyle bir başvuru yapmadığını belirten sanatçıya, paranın acilen güvenli bir hesaba aktarılması gerektiği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dolandırıcıların, Bağcan'ın kişisel bilgilerine dair detaylara hakim olması sanatçının güven duymasına neden oldu. Dolandırıcıların hedefi olan Bağcan, yaklaşık 5 milyon TL'sini kaptırdı.

Yıldız Tilbe'den Gazi Mahallesi'ne yardım!

Dolandırıldığını daha sonra fark eden Serenad Bağcan, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sanatçı, dolandırıcıların kişisel bilgilerine nasıl ulaştığının araştırılmasını istedi.