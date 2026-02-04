Tarkan kapanışı Orhan Gencebay ile yapacak

Megastar Tarkan, İstanbul'daki konser serisinin kapanışını ünlü bir isimle yapacak. Tarkan, Orhan Gencebay’ı sahnesinde ağırlayacak.

19 Ocak’tan bu yana İstanbul'daki konser serisine hız kesmeden devam eden Tarkan, sahnesinde ağırladığı sürpriz isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dün akşam (3 Şubat) serinin 9. konserini büyük bir coşkuyla tamamlayan Megastar, final gecesinde ise Orhan Gencebay'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

tarkan-orhan-gencebay.jpg

Tarkan konserinde Manifest sürprizi! O sözler gündem olduTarkan konserinde Manifest sürprizi!

"HATASIZ KUL OLMAZ" DİYECEKLER

Yeni 100Yıl Magazin'in haberine göre, daha önce Orhan Gencebay'ın "Tribute" albümünde bir araya gelen ikili, bu kez aynı sahneyi paylaşacak. Tarkan ve Orhan Gencebay'ın, "Hatasız Kul Olmaz" şarkısında düet yapması bekleniyor.

Konser biletleri satışa çıktığı anda tükenen Tarkan, konser serisi boyunca sahnede birçok ünlü ismi ağırladı. Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan, Megastar'a sahnede eşlik eden isimlerdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

