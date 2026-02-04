Uzun süreli sessizliğini İstanbul’da bozarak sahnelere dönüş yapan Megastar Tarkan, konser serisine hız kesmeden devam ediyor.

Biletleri satışa çıktığı anda saniyeler içinde tükenen Tarkan, dün akşamki (3 Şubat) performansıyla yine çok konuşuldu. Ancak gecenin asıl sürprizi, Megastar’ın sahneden gönderdiği mesaj oldu.

Tarkan'dan Ajda Pekkan sürprizi: Salon yıkıldı

"MANİFEST KIZLARI NEREDESİNİZ?"

Tarkan, konserin ilerleyen dakikalarında seyirciler arasında yer alan Manifest'e seslendi.

Genç meslektaşlarını gördüğü için mutlu olduğunu söyleyen Megastar, "Manifest kızları neredesiniz? Canlarım, yolunuz hep açık olsun, ışık dolu olsun. Sizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın 72 yaşındaki hayranıyla diyaloğu olay oldu

SALONDA ALKIŞ KOPTU

Tarkan’ın genç meslektaşlarına verdiği destek, salonda alkışlarla karşılandı. O anlara ait görüntüler hızla yayılırken kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.