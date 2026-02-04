Yıldız Tilbe'den Gazi Mahallesi'ne yardım! Muhtar açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Filistinli aileler için 300 bin dolar bağışta bulunan Yıldız Tilbe, bu kez İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi’ni ziyaret ederek ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, buradaki engelli, yetim ve yardıma muhtaç vatandaşların hem ihtiyaçlarını giderdi hem de onlarla sohbet ederek moral verdi. Tilbe'nin bu ziyaretlerinin yeni olmadığı, uzun yıllardır mahalleliye yardım ettiği öğrenildi.

" 7 - 8 YILDIR MAHALLEMİZİ ZİYARETE GELİR"

Habertürk'ün haberine göre, mahalle muhtarı Ümit Doğan, şu ifadeleri kullandı: