Yıldız Tilbe'den Gazi Mahallesi'ne yardım! Muhtar açıkladı

Gazze’deki Filistinli ailelere yaptığı bağışla gündeme gelen Yıldız Tilbe, bu kez Gazi Mahallesi’ni ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Mahalle muhtarı Ümit Doğan, Tilbe’nin yaklaşık 7-8 yıldır mahalleye gelerek yardıma muhtaç vatandaşlara yardım ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Filistinli aileler için 300 bin dolar bağışta bulunan Yıldız Tilbe, bu kez İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi’ni ziyaret ederek ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, buradaki engelli, yetim ve yardıma muhtaç vatandaşların hem ihtiyaçlarını giderdi hem de onlarla sohbet ederek moral verdi. Tilbe'nin bu ziyaretlerinin yeni olmadığı, uzun yıllardır mahalleliye yardım ettiği öğrenildi.

" 7 - 8 YILDIR MAHALLEMİZİ ZİYARETE GELİR"

Habertürk'ün haberine göre, mahalle muhtarı Ümit Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

