Tuğçe Tayfur mesaj ve fotoğrafları yakaladı! Boşanma davası açtı

Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında nikah masasına oturduğu eşi Muhammet Aydın'a ihanet gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, evliliği süresince birden fazla kez aldatıldığını iddia etti. Tayfur, Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yaptığı mesajlaşmaları ve birlikte çekildikleri fotoğrafları dava dosyasına kanıt olarak ekledi.

Dosyada yer alan iddialara göre Muhammet Aydın'ın, Y.D. adlı kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem işlettiği kafede görüştüğü öne sürüldü. İkili arasındaki mesajlaşmalarda ise Y.D.’nin kameralara yakalanmak istemediğini ve rezil olmaktan endişe ettiğini dile getirdiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, dava dosyasında ayrıca Muhammet Aydın'ın M.K. isimli bir kadınla gerçekleştirdiği ileri sürülen cinsel içerikli yazışmaların ve Ö.T. adlı başka bir kadınla otelde buluştuğu yönündeki iddiaların da yer aldığı belirtildi.

Boşanma davasının ise önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

ÜÇ KEZ EVLENDİ

2009 yılında Tolga Ertuğrul ile evlenen Tuğçe Tayfur, bu evliliğini 2010’da sonlandırdı. Tayfur, 2012’de ikinci eşi Taner Şafak ile hayatını birleştirdi. 2017’de oğlu Taner Efe’yi dünyaya getiren şarkıcı, bu evliliğini ise 2019 yılında bitirdi.

Tayfur, 2023’te nikah masasına oturduğu Muhammet Aydın ile evliliğinden ise Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kız çocuğu sahibi oldu.