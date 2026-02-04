İrem Derici nişanlandı

Şarkıcı İrem Derici ve DJ Melih Kunuçu, evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun süredir devam eden birlikteliklerini nişanlanarak bir sonraki adıma taşıdılar.

NİŞANLANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunuçu ile düzenledikleri özel bir törenle nişanlandı. Daha önce evlilik isteğini kamuoyuyla paylaşan Derici, sosyal medya üzerinden yaptığı sürpriz bir paylaşımla nişanlanacağının müjdesini vermişti.

YAŞ FARKI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Çiftin ilişkisi, daha önce açıklanan 12 yaşlık fark nedeniyle magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. 37 yaşındaki Derici, 25 yaşındaki sevgilisiyle arasındaki yaş farkına yönelik eleştirilere aldırış etmediğini açıkça ifade etmişti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Nişan töreninden sonra mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan çift, sosyal medya hesaplarından nişan karelerini yayınladı. Paylaşılan fotoğraflar, büyük bir beğeni ve tebrik yağmuruna neden oldu.