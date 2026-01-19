İrem Derici nişan tarihini açıkladı: Lütfen gözaltına almayın

İrem Derici nişan tarihini açıkladı: Lütfen gözaltına almayın
Yayınlanma:
Daha önce sözleneceği gün gözaltına alınan ünlü şarkıcı İrem Derici, "Lütfen gözaltına almayın" diyerek sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlanacağı tarihi açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında o gün sözlenecek olan ünlü şarkıcı İrem Derici de vardı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakılan İrem Derici, "Temiz raporumu mahalle mahalle gezdireceğim" demiş, test sonucu negatif çıkmıştı.

Daha önce sözleneceği gün gözaltına alınan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

irem-derici-melih-kunukcu.webp

"GÖRDÜNÜZ ZATEN BİR HALT YEMEDİĞİMİ"

X hesabından yaptığı paylaşım ile sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlanacağı tarihi açıklayan Derici, "3 Şubat’ta nişanlanıyorum, lütfen gözaltına almayın, bakın gördünüz zaten bir halt yemediğimi, şu kız artık bir gün yüzü görsün be." ifadelerini kullandı.

irem-derici-aciklama.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
Evrim Akın'dan Asena Keskinci hakkında yeni açıklama
Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem oldu