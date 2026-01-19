Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem oldu

Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem oldu
Yayınlanma:
Son dönemde sosyal medya hesabından sık sık Kuran paylaşmasıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, bu kez okuduğu kitapla gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonuçları çıkmadan önce madde kullandığını itiraf etmiş, test sonucunda ise "kokain" kullandığı belirlenmişti.

Bu olayların ardından sosyal medya hesabından sık sık Kuran paylaşan Subaşı, yaşadığı süreç için "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" demişti.

seyma-subasi-1.webp

Uyuşturucu sonucundan sonra Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama! "Samimi bir tövbe sürecindeyim"Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama!

ÖNERDİĞİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Subaşı, son olarak okuduğu kitapla dikkat çekti. Subaşı’nın, Lesley Hazleton tarafından kaleme alınan "First Muslim – The Story of Muhammad" adlı eseri okuduğu öğrenildi.

Zaman zaman Türk yazarlardan da benzer konularda kitaplar okuduğunu belirten Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

yeni-proje-2026-01-19t123944-8heh.webp

"Her şeyden okuyup farklı bakış açılarını görmek hoşuma gidiyor. Kendi yolum bana ait. Herkesin yolu açık olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Magazin
İrem Derici nişan tarihini açıkladı: Lütfen gözaltına almayın
İrem Derici nişan tarihini açıkladı: Lütfen gözaltına almayın
Evrim Akın'dan Asena Keskinci hakkında yeni açıklama
Evrim Akın'dan Asena Keskinci hakkında yeni açıklama