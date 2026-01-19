Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonuçları çıkmadan önce madde kullandığını itiraf etmiş, test sonucunda ise "kokain" kullandığı belirlenmişti.

Bu olayların ardından sosyal medya hesabından sık sık Kuran paylaşan Subaşı, yaşadığı süreç için "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" demişti.

Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama!

ÖNERDİĞİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Subaşı, son olarak okuduğu kitapla dikkat çekti. Subaşı’nın, Lesley Hazleton tarafından kaleme alınan "First Muslim – The Story of Muhammad" adlı eseri okuduğu öğrenildi.

Zaman zaman Türk yazarlardan da benzer konularda kitaplar okuduğunu belirten Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden okuyup farklı bakış açılarını görmek hoşuma gidiyor. Kendi yolum bana ait. Herkesin yolu açık olsun."