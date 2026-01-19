Murat Övüç'ün tahliye talebi reddedildi

Yayınlanma:
Yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç için avukatı tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

Sosyal medyada başörtüsü takarak paylaştığı video nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün tahliyesi talep edildi.

20 Aralık'ta tutuklanan ve yaklaşık 1 aydır cezaevinde bulunan Övüç'ün avukatı, tahliye talebinde şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkil kadınlar matinesi yapması ile ünlü birisidir. Bu matineye binlerce kadın katılmakta, bunların da çoğu kapalı kadınlarda oluşmaktadır, başörtülü veya başörtüsüz hiç kimsenin tepkisine sebep olan bir davranışı bulunmamakla birlikte yalnızca komiklik yapmakta ve halk tarafından bu şekilde sevilmekte olan birisidir, atılı suçtan kamu davası açılması mümkün değildir. Açılsa dahi bu suçtan hüküm kurulması mümkün değildir."

Hamdi Alkan'dan Selen Görgüzel açıklaması: Gözaltına alındıktan sonra konuştumHamdi Alkan'dan Selen Görgüzel açıklaması

MAHKEME TAHLİYE TALEBİNİ REDDETTİ

Cumhuriyet'in haberine göre, mahkeme tahliye talebini reddederek, "şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti", "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması", "verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olması", "eylemin işleniş biçimi", "tutuklama sebep ve şartlarında şüpheli lehine değişiklik meydana gelmemiş oluşu" gibi gerekçelerle Murat Övüç'ün tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

