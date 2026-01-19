Hamdi Alkan'dan Selen Görgüzel açıklaması: Gözaltına alındıktan sonra konuştum
Yayınlanma:
Hamdi Alkan, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski eşi Selen Görgüzel ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan şarkıcı Selen Görgüzel, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Dün bir televizyon programına konuk olan Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel ile ilgili konuştu.
Serbest bırakılan Görgüzel'den açıklama
"ŞU ANDA SIKINTILARDAN KURTULMUŞTUR"
2014–2022 yılları arasında Görgüzel ile evli olan Alkan, eski eşi gözaltına alındıktan sonra bir telefon konuşmasını yaptıklarını söyledi. Alkan, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
- "Gözaltına alındıktan sonra Selen ile konuştum, üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı var, özel hayata çok müdahil olmak istemem. Yapabileceğim bir şey olsa elbette yaparım.
- Günün sonunda, bir insanın hayatında sıkıntı yoksa adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inanıyorum. O da şu anda sıkıntılardan kurtulmuştur."
Uyuşturucu iddialarını reddettiler
SELEN GÖRGÜZEL'DEN AÇIKLAMA
Görgüzel ise serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
- "Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur.
- Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastidir.
- Onurumu ve kişilik haklarımı hedef alan, asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygılarımla bildiririm."