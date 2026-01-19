Hamdi Alkan'dan Selen Görgüzel açıklaması: Gözaltına alındıktan sonra konuştum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan şarkıcı Selen Görgüzel, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Dün bir televizyon programına konuk olan Hamdi Alkan, eski eşi Selen Görgüzel ile ilgili konuştu.

Serbest bırakılan Görgüzel'den açıklama

"ŞU ANDA SIKINTILARDAN KURTULMUŞTUR"

2014–2022 yılları arasında Görgüzel ile evli olan Alkan, eski eşi gözaltına alındıktan sonra bir telefon konuşmasını yaptıklarını söyledi. Alkan, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Gözaltına alındıktan sonra Selen ile konuştum, üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı var, özel hayata çok müdahil olmak istemem. Yapabileceğim bir şey olsa elbette yaparım.

Günün sonunda, bir insanın hayatında sıkıntı yoksa adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inanıyorum. O da şu anda sıkıntılardan kurtulmuştur."

Uyuşturucu iddialarını reddettiler

SELEN GÖRGÜZEL'DEN AÇIKLAMA

Görgüzel ise serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: