Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı: Uyuşturucu iddialarını reddettiler

Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı. Kaynarca, uyuşturucuya karşı olduğunu söylerken, Müftüoğlu ise uyuşturucu kullanmadığını ve fuhuş suçuna aracılık etmediğini savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, dün (13 Ocak) çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynarca ile Müftüoğlu'nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Oktay Kaynarca, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucu ve benzeri yasaklı maddelere karşı olduğunu söyledi. Kaynarca, İBB soruşturmasında adı geçen Murat Gülibrahimoğlu'yla yakın arkadaş olduklarını ifade etti.

Kaynarca, şüphelilerden Rabia Karaca'nın hakkındaki beyanlarını reddeden ve kendisini tanımadığını ve fuhşa aracılık etmediğini savunarak, "Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi" dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

Emel Müftüoğlu ise uyuşturucu kullanmadığı savunarak, Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını söyleyerek, kendisini şöyle savundu:

"Hüseyin Köksal isimli şahısla yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restoranda akşamları gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır' şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum. Murat, yakın arkadaşımdır, kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

