Son Dakika | Uyuşturucudan alınmışlardı: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında ev hapsi talebi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh cezaya sevk edildi.

ÜNLÜLERE YENİ DALGA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Ünlü isimlerin “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek”, “bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından bir veya birkaçını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU HAKKINDA EV HAPSİ TALEBİ

Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun savcılık ifadeleri tamamlandı.

İfadeleri tamamlanana Kaynarca ve Müftüoğlu, ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh cezaya sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...