Son dakika | Oktay Kaynarca ve 5 ünlü gözaltında: Beşinci dalga uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Ünlü isimlerin “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek”, “bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından bir veya birkaçını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Oktay Kaynarca

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Oktay KAYNARCA, Emel MÜFTÜOĞLU, Neda ŞAHİN, Ali SERT, Rabia KARATAŞ, Selen ÇETİNKAYA Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır."

SORUŞTURMA NE ZAMAN BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ilk soruşturma 8 Ekim 2025'te başlatıldı.

Ünlü müzisyenler, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri jandarma eşliğinde ifadeye çağrıldı, kan ve saç örnekleri alındı. Kimse bu operasyonda tutuklanmadı, sadece test ve ifade süreçleri yürütüldü.

İLK DALGA 18 ARALIK 2025'TE GELDİ

18 Aralık 2025’teki operasyonda ise Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Sena Yıldız gibi şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı. Bazıları adreslerinde bulunamayan diğer isimler için yakalama kararları çıkarıldı.

Son dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

Bu dalgada adı geçen bazı ünlüler aynı gün içerisinde serbest bırakıldı; özellikle kan ve saç testi için alındıktan sonra ifadelerinin tamamlanmasının ardından bırakıldıkları bildirildi.

İKİNCİ DALGA 27 ARALIK 2025: 17 TUTUKLAMA

Soruşturma genişledikçe Aralık sonunda başka operasyonlar da yapıldı. Birden fazla ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişiye yakın şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İş insanları modeller fenomenler dansözler... Hepsi uyuşturucudan tutuklandı

Şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Tutuklanan isimler:

Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt.

ÜÇÜNCÜ DALGA : 10 OCAK 2026

10–11 Ocak 2026 tarihlerinde yeni bir operasyon dalgası daha yapıldı. Bu operasyonda: Ünlü oyuncu ve isimler, gece kulüpleri ve otellerde yapılan aramalarda farklı kişilerle birlikte gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu Can Yaman, oyuncu/sanatçı Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper gibi isimler gözaltına alındı.

İstanbul'un ünlü gece kulüplerine operasyon! Selen Görgüzel dahil çok sayıda ünlü isim gözaltında

Bu dalgada bazı kişiler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, bazıları ise adli süreç devam ederken tutuklanmadı.

07 OCAK 2026 – 26 İSİM GÖZALTINA ALINDI

7 Ocak günü düzenlenen operasyonda ise, aralarında Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da olduğu 26 isim gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.