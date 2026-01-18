Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Görgüzel'den açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaptı.

Görgüzel açıklamasında, adının 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' gibi ifadelerle yan yana anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek kamuoyunda hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin tüm hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

İstanbul'un ünlü gece kulüplerine operasyon! Selen Görgüzel dahil çok sayıda ünlü isim gözaltında

Görgüzel'in açıklaması şu şekilde:

''Kamuoyuna duyuru! Avukatımın ve basın danışmanımın yapmış olduğu kamuoyu duyurularına rağmen; son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve haysiyet kırıcı haberler nedeniyle bizzat açıklama yapma zarureti doğmuştur. Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur.

Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastidir. Onurumu ve kişilik haklarımı hedef alan, asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygılarımla bildiririm."