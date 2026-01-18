Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Görgüzel'den açıklama

Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Görgüzel'den açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu şarkıcı Selen Görgüzel, açıklama yaptı. Görgüzel, "Onurumu ve kişilik haklarımı hedef alan, asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygılarımla bildiririm." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaptı.

Görgüzel açıklamasında, adının 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' gibi ifadelerle yan yana anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek kamuoyunda hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin tüm hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

"HUKUKİ VE CEZAİ İŞLEMLER DERHAL BAŞLATILACAK"

Görgüzel'in açıklaması şu şekilde:

''Kamuoyuna duyuru! Avukatımın ve basın danışmanımın yapmış olduğu kamuoyu duyurularına rağmen; son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve haysiyet kırıcı haberler nedeniyle bizzat açıklama yapma zarureti doğmuştur. Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur.

Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastidir. Onurumu ve kişilik haklarımı hedef alan, asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygılarımla bildiririm."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken; dosyada adı geçen diğer isimler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel için ise savcılık "adli kontrol" istemişti.

Sulh ceza hakimliği Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verirken; Yön, Tokgöz ve Görgüzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

