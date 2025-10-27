Seren Serengil ile Mehmet Ali Erbil'in eski eşi davalık olmuştu: Mahkeme kararını açıkladı

Seren Serengil'in, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davada karar çıktı.

Olay, Seren Serengil'in bir televizyon programında Tuğba Coşkun ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğiyle ilgili "Tuğba'yı hep şey gördüm, nedense Mehmet Ali'yi sevmemiş gibi, onun Erbil'i hiç sevdiğini düşünmüyorum" şeklinde yorum yapmasıyla başlamıştı.

Bu ifadelerin ardından Tuğba Coşkun, avukatı aracılığıyla Seren Serengil hakkında manevi tazminat davası açmıştı.

tugba-coskun-mehmet-ali-erbil.jpg

Mahkemede savunmasını yapan Tuğba Coşkun, Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden çocuklarının olduğunu ve boşanmalarının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen televizyonda yapılan bu tür yorumların etik olmadığını belirtti.

Coşkun, Seren Serengil'in daha önce de benzer ithamlarda bulunduğunu ve özel hayatın gizliliğini ihlal ederek kendisini ve çocuğunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

seren-serengil.jpg

KARAR AÇIKLANDI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Seren Serengil ise savunmasında, davacı tarafı rencide edici, küçük düşürücü veya onur ve itibarını zedeleyici bir tavır içinde bulunmasının mümkün olmadığını ifade etti. Mesleği gereği bilinen kişiler hakkında düşüncesini dile getirdiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, Tuğba Coşkun'un Seren Serengil'den talep ettiği manevi tazminatın reddine hükmetti.

2005 yılında evlenen Tuğba Coşkun ve Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında evliliklerini bitirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

