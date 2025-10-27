Demet Akalın'dan Fatih Ürek açıklaması: İyi ki...

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan "durumu kritik seyretmektedir" açıklaması, sanatçının yakın çevresini de derinden etkiledi.

Bu süreçte en dikkat çeken isimlerden biri ise Fatih Ürek ile küs olduğu bilinen ancak yakın zamanda barışan Demet Akalın oldu.

Demet Akalın, Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, barışma kararlarına da değindi. Akalın, "Her gün doktorundan bilgi alıyorum. Dualar ettiriyoruz. Onu da ziyaret ettim. İlk gün o kadar kötüydüm ki size anlatamam" ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in arkadaşı son durumunu paylaştı: "Durumu kritik" denilmişti

"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"

Akalın, Fatih Ürek'in hastalığıyla yüzleştiği bu zorlu süreçte en çok düşündüğü şeyin, uzun süredir aralarının bozuk olduğu sanatçıyla tekrar barışmak olduğunu belirtti. "İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu" diyen Akalın, kimseyle küs kalmak istemediğini ifade etti.

2021 yılında katıldığı bir programda Fatih Ürek'in, Akalın’ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söylemesi üzerine, Akalın, 'O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor' demişti.

NE OLMUŞTU?

Akalın için dedikoducu diyen Ürek ise "Onun kötü gününde yanındaydım. Ama o benim ablamın cenazesinde bile aramadı. Sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıl ise Akalın, "Fatih o sivri dilli konuşmayı sever... Biz oturur, konuşuruz" diyerek Ürek'e zeytin dalı uzatmış ve ikili barışmıştı.