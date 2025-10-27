Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı suçlanmıştı... "Tanık tehdit altında ifade verdi" iddiası

Yayınlanma:
"Güllü'yü kızı öldürdü" diyen Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, Halk TV'ye konuştu. Uçanok, tanığın tehdit altında ifade verdiğini söyledi.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı Merve Uçanok, Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’ın suç duyurusu hakkında Halk TV’ye konuştu. Aydın’ın iddialarına tanık olarak gösterilen Bircan Dülger’in “tehdit altında ifade verdiğini” söyledi.

Avukat Uçanok, Güllü ile kızı arasında olduğu öne sürülen mesajlaşmaların "her anne kız arasında olabileceği gibi" gerçekleştiğini ve bu konuda savcılığa daha önce ifade verildiğini söyledi.

"Ferdi Aydın’ın eline düşmüşler. Suç duyurusunu kale almıyoruz. Bircan Hanım’ın neden yalan söylediğine ilişkin elimizde deliller var, bunların hepsini dosyaya sunacağım" dedi.

Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i suçlarken "Aile dostları Bircan Hanımın itirafları var" diyerek Bircan Dülger’i işaret etmişti.

"YALAN BEYANDA BULUNAN TANIK 'TEHDİT EDİLİYORUM' DEDİ"

Güllü’nün kızının avukatı Merve Uçanok, "Müvekillerime iftira atıyorlar. Dosyadaki deliller de bunu net bir şekilde ispat ediyor. Bugün ifade veren şahısların neden yalan söylediklerini delilleriyle beraber anlatacağız. Dosyaya da sunacağız. Bircan isimli şahıs ‘Ferdi tarafından çok tehdit ediliyorum, ne olur bana yardım edin’ deyip şahsım adına vekaletname çıkardı. Hepsini kanıtlayacağız." dedi.

"DALTONLARIN ADI KULLANILDI..."

Avukat Uçanok ayrıca, konuya ilişkin basın metni yayınladıklarından bir gün sonra Daltonlar çetesinin isminin kullanılarak avukatlık ofisinde çalışan bir avukatın arandığını ve ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını belirtti. Gerekli suç duyurusunda bulunacaklarını ve koruma talep edeceklerini söyledi.

