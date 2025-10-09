Şafak operasyonu sonrası Birce Akalay'dan ilk açıklama

Şafak operasyonu sonrası Birce Akalay'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
"Uyuşturucu madde kullanma" iddiası ile ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Birce Akalay'dan ilk açıklama geldi.

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın da aralarında olduğu 19 ünlü şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı.

birce-akalay.webp

Hadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacakHadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacak

"İYİYİM, İYİYİZ VE HEP İYİ KALACAĞIZ..."

Birce Akalay, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Akalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız..."

birce-akalay-aciklama.png

Şafak operasyonuyla evinden alınan Hadise'nin ifadesi ortaya çıktıŞafak operasyonuyla evinden alınan Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Magazin
Hadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacak
Hadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacak
Enes Batur 16 milyona veda etti
Enes Batur 16 milyona veda etti