Şafak operasyonu sonrası Birce Akalay'dan ilk açıklama

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın da aralarında olduğu 19 ünlü şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı.

Hadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacak

"İYİYİM, İYİYİZ VE HEP İYİ KALACAĞIZ..."

Birce Akalay, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Akalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Arayan, mesaj atan, sevgisiyle ve inancıyla bana varlığını hatırlatan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim. İyiyim, iyiyiz ve hep iyi kalacağız..."

Şafak operasyonuyla evinden alınan Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı