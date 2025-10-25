Rus müzisyen dedesinin icadı ile Çanakkale'de konser verdi

Rus müzisyen Peter Theremin, dedesi Rus fizikçi ve müzisyen Lev Theremin'in 1919'da icat ettiği, temas etmeden elektromanyetik alanı kullanarak çalınabilen enstrümanıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Rüveyde-Yüksel Ergen Konser Salonu'nda konser verdi.

Üniversitenin yeni konser salonunda gerçekleşen ilk etkinlik olan konserin piyanistliğini ise Fatih Turan üstlendi.

Şevval Sam'dan Cumhuriyet Bayramı konseri

İKİNCİ DURAK İSTANBUL

Rus müzisyen, konserden sonra turne kapsamında Çanakkale'nin ardından İstanbul'un ikinci durak olduğunu söyledi. Theremin, yeni fakülte binasında ilk kez sahne alan kişi olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Theremin, gün içinde gezme fırsatı bulduğu Çanakkale'yi çok beğendiğini de dile getirdi.

Peter Theremin, turne kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de konser vereceğini aktardı.