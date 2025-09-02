Ünlü oyuncu düşmekten son anda kurtuldu

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jude Law, 82. Venedik Film Festivali için bulunduğu İtalya’da talihsiz bir an yaşadı. Pazartesi günü eşi Phillippa Coan ile havaalanına gitmek üzere bindiği tekneden inerken dengesini kaybeden oyuncu, neredeyse yüzüstü düşüyordu.

Tekne şoförüne teşekkür edip el sıkıştıktan sonra iskeleye adım atan Law, dengesini kaybederek sendeledi ve elindeki bilgisayarı kanala düşürmekten son anda kurtardı. İskelede kendisini bekleyen hayranlarının imza isteklerini geri çevirmeyen Law, kazadan sonra iyi olduğunu söyledi.

Law, Venedik’te yeni casusluk gerilimi “Wizard Of The Kremlin” filminin galasına katılmak için bulunuyordu.

Filmde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i canlandıran Law, yapımın yönetmeni Olivier Assayas ve rol arkadaşları Alicia Vikander ile Paul Dano ile birlikte kırmızı halıda yer aldı.

PUTİN'İ CANLANDIRDI

Jude Law, prömiyer öncesi yaptığı açıklamada Putin rolünü oynarken korkmadığını belirtti:

"Olivier’in ellerinde güvende hissettim. Bu hikâye zekice, incelikle ve dikkatle anlatılacaktı. Amacımız sansasyon yaratmak değildi. Putin, çok daha büyük bir hikâyenin sadece bir parçası." dedi.

Giuliano da Empoli’nin çok satan kitabından uyarlanan film, Putin’in iktidara yükselişini ve hayali bir stratejist olan Vadim Baranov ile ilişkisini anlatıyor. Hikâye 1990’ların başındaki Sovyet sonrası dönemi kapsıyor ve 2014’e kadar uzanıyor.