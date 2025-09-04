Pelin Akil boşanma sonrası ilk kez konuştu: Yapmak isteyip fırsat bulamadığım...

Ünlü oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturduğu Anıl Altan’dan geçtiğimiz haftalarda boşandı. Ayrılık sonrası ilk kez Şamdan Plus’a konuşan Akil, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İki kızının babası Anıl Altan’dan ayrıldıktan sonra hayatında yeni bir döneme adım attığını belirten oyuncu, "Özel hayatımdaki değişim büyük bir dönüşüm getirdi. Şimdi biliyorum ki ben mutluysam kızlarım da mutlu. O yüzden enerjimi yüksek tutmaya, bana iyi gelen şeylerin peşinden gitmeye özen gösteriyorum" dedi.

Ünlü oyuncunun eşi "İngilizler soğuk olur" klişesini yıktı! "Türk gibi..."

"SÜRPRİZ BİR ŞARKI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM"

Bugüne kadar ertelediği hayallerini gerçekleştirmeye başladığını söyleyen Pelin Akil, "Artık kendimi keşfetmeye, yapmak isteyip fırsat bulamadığım şeyleri hayatıma katmaya çalışıyorum. Hayatıma müziği daha çok katmak istiyorum. Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum, onu da yakın zamanda hayata geçireceğim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaziçi'nden çıktı