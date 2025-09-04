Pelin Akil boşanma sonrası ilk kez konuştu: Yapmak isteyip fırsat bulamadığım...

Meslektaşı Anıl Altan ile evliliği sona eren ünlü oyuncu Pelin Akil, boşanma sonrası ilk kez konuştu.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturduğu Anıl Altan’dan geçtiğimiz haftalarda boşandı. Ayrılık sonrası ilk kez Şamdan Plus’a konuşan Akil, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İki kızının babası Anıl Altan’dan ayrıldıktan sonra hayatında yeni bir döneme adım attığını belirten oyuncu, "Özel hayatımdaki değişim büyük bir dönüşüm getirdi. Şimdi biliyorum ki ben mutluysam kızlarım da mutlu. O yüzden enerjimi yüksek tutmaya, bana iyi gelen şeylerin peşinden gitmeye özen gösteriyorum" dedi.

"SÜRPRİZ BİR ŞARKI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM"

Bugüne kadar ertelediği hayallerini gerçekleştirmeye başladığını söyleyen Pelin Akil, "Artık kendimi keşfetmeye, yapmak isteyip fırsat bulamadığım şeyleri hayatıma katmaya çalışıyorum. Hayatıma müziği daha çok katmak istiyorum. Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum, onu da yakın zamanda hayata geçireceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

