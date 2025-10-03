Peaky Blinders hayranlarına müjde: 2 sezonluk onay alındı!

Peaky Blinders evreni, hayranlarını heyecanlandıracak bir projeyle genişliyor. Uzun metrajlı filmin ardından toplam iki sezon sürecek yeni bir devam dizisine onay verdi.

Kültleşmiş İngiliz dizisi Peaky Blinders'ın ikonikleşen hikayesi bitmiyor. Yapımcılar, uzun süredir beklenen sinema filminin olay örgüsünü takip edecek, iki sezon ve 12 bölümden oluşacak (her sezon altı bölüm) yeni bir dizi projesi için düğmeye bastı.

Bu karar, Thomas Shelby ve Birmingham'ın dünyasına bir kez daha dönmek isteyen hayranlar için büyük bir sürpriz oldu.

peaky-blinders.jpg

CİLLİAN MURPHY GERİ DÖNÜYOR MU?

Yeni projenin en çarpıcı detayı, Thomas Shelby karakterine hayat veren Oscar ödüllü aktör Cillian Murphy'nin projenin yaratıcı ekibinde yer alacak olması. Murphy, yeni dizide yürütücü yapımcı olarak görev alacak.

Murphy'nin kamera önünde de rol alıp almayacağı henüz kesinleşmese de, bu gelişme hayranlar arasında "Tommy Shelby geri dönecek mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

peaky-blinders-thomas-shelby.jpg

Ünlülerin gözdesi 224 milyona satışa çıktı: İçinde yok yok!Ünlülerin gözdesi 224 milyona satışa çıktı: İçinde yok yok!

Yaratıcı ekip, yeni dizinin sadece orijinal hikâyenin benzersiz atmosferini korumakla kalmayacağını, aynı zamanda taze karakterler ve yeni çatışmalarla dizinin evrenini daha da genişleteceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

