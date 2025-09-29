Özcan Deniz ne demek istedi? "İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İstanbul'da verdiği son konserde sevenlerini şaşkına çeviren ve endişelendiren ifadeler kullandı.

Özcan Deniz, konser sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.”