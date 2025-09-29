Özcan Deniz ne demek istedi? "İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, İstanbul'da verdiği son konserde sevenlerini şaşkına çeviren ve endişelendiren ifadeler kullandı.
Özcan Deniz, konser sırasında şu ifadeleri kullandı:
"Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.”
Deniz'in bu sözleri hayranlarını endişelendirirken, kimileri "Müziği bırakıyor mu?" yorumunda bulundu.
AİLE İÇİ PROBLEMLERLE GÜNDEMDEYDİ
Ünlü sanatçı, kardeşi Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği banka kredilerine kefil olmuştu. Kardeşinin borçlarını ödememesi nedeniyle, banka kefil olan Özcan Deniz’in tüm mal varlığına ve gelirine haciz koydu.
Özcan Deniz'in avukatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bankanın öncelikle asıl borçlu Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerekirken, kefil olan Özcan Deniz’e icra uyguladığını belirtti.
