Özcan Deniz suç duyurusunda bulundu

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir emlakçının kendisine ait olduğu iddia edilen çok sayıda taşınmazla ilgili açıklama yapması üzerine suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medyada dolaşan bir emlakçı videosu üzerine harekete geçti.

Bir emlakçının ev gezdirirken müşterilerine, "Özcan Deniz’in burada 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri" ifadelerini kullanmasının ardından iddiaları yalanlayan Özcan Deniz, isminin haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Özcan Deniz’in avukatı Ahmet Başçı yazılı bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkil sayın Özcan Deniz hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya platformları ve basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu açıklamalar üzerinden bazı kişilerce haksız şekilde maddi menfaat elde etme amacı güdüldüğü de açıkça anlaşılmaktadır.

"KÖTÜYE KULLANILMASINA AÇIK BİR ÖRNEK TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Söz konusu videolarda yer alan kişiler, müvekkilin bir dönem ilgili konutta ikamet etmiş olmasını gerekçe ederek, müvekkilin ismini kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunca tanınan kişilere kiralama veya satma yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Bu durum, müvekkilin adının ve itibarının ticari kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına açık bir örnek teşkil etmektedir.

BANKA HESAPLARINDA BLOKE VAR

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu çerçevesinde aşağıdaki hususların açıklanması gereği hasıl olmuştur: Videolarda yer alan; 'Müvekkilin bir siteyi tamamıyla satın aldığı, 20'ye yakın taşınmazın sahibi olduğu veya bu nedenle konuttan ayrıldığı' yönündeki beyanlar tamamen müvekkil Özcan Deniz'in marka değeri kullanılarak üçüncü kişilerin haksız kazanç elde edilmesi ve bu yolla zenginleşme gayesi taşımaktadır.

Daha önce kamuoyuna da yansıdığı üzere, müvekkilin üzerine kayıtlı 1 adet evi, 1 adet arsası olup, aile üyeleriyle de çeşitli taşınmazların mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar yaşamaktadır. Hatta müvekkilin güncel banka hesaplarında dahi blokeler bulunmakta olup, bunlarla ilgili de hukuki süreçler devam etmektedir.

"EV SAHİBİNİN HUKUKA AYKIRI EYLEMLERİ NEDENİYLE..."

Müvekkilin ilgili konuttan ayrılma sebebi, iddia edildiği gibi bir mülkiyet ilişkisi, siteye yönelik bir tasarruf ya da başka bir ekonomik gerekçe olmayıp; ev sahibinin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle konutun terk edilmek zorunda kalınmasıdır. Müvekkilin ismi ve ünü kullanılarak kamuoyunda algı oluşturma ve haksız menfaat sağlama amacı güden bu içerikler gerek kişilik haklarının ihlali gerekse Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde suç niteliği taşıyan eylemler kapsamındadır.

Söz konusu iddialar kesinlikle tekzip edilmekte, gerçeğe aykırı tüm beyanlar reddedilmektedir. Bu doğrultuda, müvekkilin adını kullanarak haksız çıkar sağlayan, yanlış bilgilendirme yoluyla kamuoyunu yanıltan ve kişiler haklarına saldırıda bulunan kişiler hakkında tüm hukukî ve cezaî süreçler ivedilikle başlatılacak olup, sürecin takipçisi olunacaktır."

