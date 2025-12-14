Burçin Terzioğlu isyan etti: Zorbalık üstü zorbalık görürüz

Şu sıralar Ben Leman dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, sektördeki partner seçimleri ve yaş farkı konusundaki çifte standarda sert tepki gösterdi.

Hürriyet Pazar'a konuşan Terzioğlu, erkek oyuncuların genç partnerlerle oynamasının normal karşılandığını ancak kadınlar için durumun tam tersi olduğunu belirterek isyan etti.

"ERKEKTE KARİZMA OLAN HER ŞEY KADINDA YAŞLILIK BELİRTİSİ Mİ?"

Erkek oyuncuların kendinden yaşça küçük kadın oyuncularla partner olmalarını değerlendiren Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaş farkı olsa da uyumları ve aralarındaki enerji çok iyidir. Tabii olabilir. Seyirciye geçer. Biz bu ülkedeki kadın oyuncular, kendimizden yaşça küçük biriyle oynasak -hikâyede bu anlatılmıyorsa tabii- zorbalık üstü zorbalık görürüz. Demedikleri kalmaz. Ama erkekte karizma olan her şey kadında yaşlılık belirtisi mi? Orta yaş kadınların dahil olduğu hikâyeler sadece annelik temalı mı olmalı?

"HEP ERKEKLER Mİ GENÇ KADINLARI SEVİYOR?"

Hayatın içinde herkesin, yaş farkı görmeksizin âşık olma hakkı var. Her duyguyu yaşamaya hakkı var. Bu özgürlük. Bu seçim. Bu gerçek. Bunu tek erkekler mi deneyimliyor peki? Yaşama tabi olan hikâyeler senaryoda niye olmasın? Hep erkekler mi genç kadınları seviyor? Hani aşkın yaşı yoktu! Hani aşkın cinsiyeti yoktu! Hani o çok sevdiğiniz eşitlikçi cümleler nerde, havada asılı mı kaldılar?

