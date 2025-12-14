Alina Boz'un yeni dizisinden ilk kareler yayımlandı

Alina Boz'un yeni dizisinden ilk kareler yayımlandı
Yayınlanma:
Alina Boz'un hazırlandığı projeden ilk görüntüler de servis edildi.

Kuruluş Orhan’ın kadrosuna başarılı oyuncu Alina Boz katıldı. Yakın dönemde İtalyan uyarlaması bir dizi projesinden ayrılan Alina Boz'un başladığı Kuruluş Osman dizisinden ilk görüntüler geldi.

Alina Boz dizide Bizans İmparatorunun kızı Prenses Asporça’yı canlandıracak.

alina-boz.jpg

Bizans sarayının akıllı ve disiplinli prensesi Asporça, babasını kurtarmak ve Türklerin yükselişini durdurmakta kararlıdır.

Prenses Asporça katı bir disiplinle yetişmiş, ihtişamın içinde çelik bir irade kazanmıştır. Şimdi, imparatorluğun ayakta kalması ve Kayıların ilerleyişini durdurmak için tüm gücüyle sahneye çıkıyor.

alina-boz-1.jpg

Başarılı oyuncu Alina Boz, Kuruluş Orhan dizisinin 17 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde “Prenses Asporça” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi: Tarihi yapımdan ilk kareler geldiMert Yazıcıoğlu'nun yeni dizisi: Tarihi yapımdan ilk kareler geldi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Magazin
Burçin Terzioğlu isyan etti: Zorbalık üstü zorbalık görürüz
Burçin Terzioğlu isyan etti: Zorbalık üstü zorbalık görürüz
Burak Özçivit'ten 45 milyonluk imza! Detaylar ortaya çıktı
Burak Özçivit'ten 45 milyonluk imza! Detaylar ortaya çıktı