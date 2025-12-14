Alina Boz'un yeni dizisinden ilk kareler yayımlandı

Kuruluş Orhan’ın kadrosuna başarılı oyuncu Alina Boz katıldı. Yakın dönemde İtalyan uyarlaması bir dizi projesinden ayrılan Alina Boz'un başladığı Kuruluş Osman dizisinden ilk görüntüler geldi.

Alina Boz dizide Bizans İmparatorunun kızı Prenses Asporça’yı canlandıracak.

Bizans sarayının akıllı ve disiplinli prensesi Asporça, babasını kurtarmak ve Türklerin yükselişini durdurmakta kararlıdır.

Prenses Asporça katı bir disiplinle yetişmiş, ihtişamın içinde çelik bir irade kazanmıştır. Şimdi, imparatorluğun ayakta kalması ve Kayıların ilerleyişini durdurmak için tüm gücüyle sahneye çıkıyor.

Başarılı oyuncu Alina Boz, Kuruluş Orhan dizisinin 17 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde “Prenses Asporça” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

