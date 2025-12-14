Burak Özçivit'ten 45 milyonluk imza! Detaylar ortaya çıktı

Burak Özçivit'ten 45 milyonluk imza! Detaylar ortaya çıktı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in, bir inşaat firmasının yüzü olarak 45 milyon TL’lik anlaşmaya imza attığı ortaya çıktı.

19 Aralık’ta sahnelenecek İstanbul’un En Güzel Kızı oyunu ile sahneye çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit'in imza attığı dev anlaşma ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, İstanbul’un En Güzel Kızı adlı tiyatro oyunu öncesinde ünlü bir inşaat şirketiyle masaya oturdu. Şirketin reklam yüzü olan Özçivit, firmanın aynı zamanda tiyatro oyununa ana sponsor olmasıyla birlikte dudak uçuklatan bir rakama imza attı.

burak-ozcivit.webp

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Özçivit'in bu anlaşma karşılığında tam 45 milyon TL aldığı ortaya çıktı.

Oyunda "Oki" adında bir oto tamircisini canlandıracak olan Özçivit, gerçek hayatta milyon dolarlık bir araç filosuna sahip.

burak-ozcivit-imza.webp

RİVA'DA ÖZEL GARAJ KİRALADI

Otomobil tutkusuyla bilinen oyuncunun garajında lüks markalardan oluşan 10 adet otomobil bulunuyor.

Bu koleksiyonun toplam değerinin 4 milyon dolar olduğu belirtilirken, Özçivit'in araçları için Riva'da özel bir garaj kiraladığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

