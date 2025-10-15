Öykü Çelik Alaattin Çakıcı'nın oğluyla evleniyor
Yayınlanma:
Oyuncu Öykü Çelik, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile evleneceğini duyurdu.
Oyuncu Öykü Çelik, 3 yıldır birlikte olduğu suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'dan aldığı evlilik teklifini kabul ettiğini duyurdu.
ÖYKÜ ÇELİK ÇAKICI'NIN OĞLUNA 'EVET' DEDİ
Öykü Çelik, 3 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldığını açıkladı.
Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla paylaştı.
Şarkıcı Emrah'ın son hali sosyal medyada gündem oldu
3 YILDIR BİRLİKTELER
Çelik, üç yıl önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile ilişkisi olduğunu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.