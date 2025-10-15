Öykü Çelik Alaattin Çakıcı'nın oğluyla evleniyor

Öykü Çelik Alaattin Çakıcı'nın oğluyla evleniyor
Yayınlanma:
Oyuncu Öykü Çelik, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile evleneceğini duyurdu.

Oyuncu Öykü Çelik, 3 yıldır birlikte olduğu suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'dan aldığı evlilik teklifini kabul ettiğini duyurdu.

ÖYKÜ ÇELİK ÇAKICI'NIN OĞLUNA 'EVET' DEDİ

Öykü Çelik, 3 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldığını açıkladı.

1760526946188-next-chapterjpg-78-r-94-vq-ykux-5-f-w-rg-z-6-c-4-g.webp

Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla paylaştı.

1760526884939-sevgilim-en-yakin-arkadasim-iyi-ki-dogdun-1-jpg-y-mgxt-0-yz-k-wq-c-sz-y-v-ukg.webp

Şarkıcı Emrah'ın son hali sosyal medyada gündem olduŞarkıcı Emrah'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

3 YILDIR BİRLİKTELER

Çelik, üç yıl önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile ilişkisi olduğunu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

