Şarkıcı Emrah'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sanatçının nazar boncuğu emojisiyle yayımladığı fotoğrafı, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE GELEN TEPKİLER

54 yaşındaki sanatçı Emrah, kişisel Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekerek çeşitli yorumlar almasına neden oldu

Bazı kullanıcılar Emrah'ı, son dönemde imajını değiştiren şarkıcı Özcan Deniz'e benzetirken, bazı kullanıcılar ise sanatçının yaş aldığını belirten "Yaşlanmış" şeklinde yorumlarda bulundu.

SANAT HAYATI VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Küçük yaşlardan itibaren hem müzik sahnesinde hem de sinema ve dizi filmlerde yer alarak tanınan Emrah, son birkaç yıldır kariyerine daha çok şarkıcılıkla devam ediyor ve konserler veriyor.

Sanat hayatının yanı sıra özel hayatı ve yatırımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Emrah, tam bir gayrimenkul yatırımcısı olarak biliniyor. Sanatçının, İstanbul ve Bodrum'da 330 dairesi olduğu kamuoyunda konuşulmaktadır.