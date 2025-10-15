Şarkıcı Emrah'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma:
"Gayrimenkul kralı" olarak bilinen ve 330 dairesi olduğu konuşulan Emrah, bu kez Instagram'da paylaştığı son haliyle gündeme geldi.

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sanatçının nazar boncuğu emojisiyle yayımladığı fotoğrafı, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

emrah1.jpg

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE GELEN TEPKİLER

54 yaşındaki sanatçı Emrah, kişisel Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekerek çeşitli yorumlar almasına neden oldu

whatsapp-image-20251015-at-08512.jpg

Bazı kullanıcılar Emrah'ı, son dönemde imajını değiştiren şarkıcı Özcan Deniz'e benzetirken, bazı kullanıcılar ise sanatçının yaş aldığını belirten "Yaşlanmış" şeklinde yorumlarda bulundu.

SANAT HAYATI VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Küçük yaşlardan itibaren hem müzik sahnesinde hem de sinema ve dizi filmlerde yer alarak tanınan Emrah, son birkaç yıldır kariyerine daha çok şarkıcılıkla devam ediyor ve konserler veriyor.

emrah2jpeg-ekqaqhz1ikseusc6vuxva.jpg

Sanat hayatının yanı sıra özel hayatı ve yatırımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Emrah, tam bir gayrimenkul yatırımcısı olarak biliniyor. Sanatçının, İstanbul ve Bodrum'da 330 dairesi olduğu kamuoyunda konuşulmaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

