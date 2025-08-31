Nilperi Şahinkaya acı haberi verdi: Kanser mücadelesini kaybettik

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Şahinkaya, annesinin uzun süredir kanserle mücadele ettiğini belirterek, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik" ifadelerini kullandı.

"HAYAT NASIL ANLAM BULACAK BİLMİYORUM"

Annesine hitaben kaleme aldığı satırlarda üzüntüsünü dile getiren oyuncu, "Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim" ifadelerini kullandı.

Şahinkaya’nın paylaşımının ardından kısa sürede çok sayıda takipçisi ve seveni başsağlığı dileklerinde bulundu.