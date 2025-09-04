Nihal Candan’ın babası kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu

21 Haziran’da anoreksiya nevroza nedeniyle hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan, Neler Oluyor Hayatta programına katılarak kızının acı kaybı sonrası ilk kez konuştu.

Programda gözyaşlarına hakim olamayan Candan, çocuklarına karşı ilgisiz olduğu iddialarını yanıtlayarak, şunları söyledi:

"Çocuklarım çok efendi çocuklardı ama şöhretin etkisiyle değiştiler. O yarışmaya (İşte Benim Stilim) katıldıklarından haberim olmadı, olsaydı kesinlikle izin vermezdim. Anneleri çocuklarına benim gibi karşı çıkamıyor ve daha çok onlara ‘Evet’ diyordu. Ben o yayınları izleyince dehşete kapılıyordum, reyting uğruna korkunç bir mizansen yapılıyordu. Resmen bir şiddet vardı orada. O yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik. Ben çocuklarımı tanıyamaz hale geldim. Çocuklarım aslında beni dinlemek istiyordu ama içlerinde bulundukları sistem onları akıntıya sürüklüyordu. Ben onları oradan çıkaramadım. Ben Konya’da yaşıyor ve Karaman Üniversitesi’nde görev yapıyorum ama buna rağmen çocuklarımı korumak adına İstanbul’a taşındım. Annelerinden ayrılma sebebim de çocuklar konusundaki fikir ayrılıklarımızdı."

"YENİ BİR KİMLİK OLUŞTURMASINA NEDEN OLDU"

Candan, kızlarının karakterlerinin yarışma sonrası değiştiğini de vurguladı:

"Nihal çok nazik, insanlara karşı daha kibar ve duyarlı; Bahar ise daha sert, katı ve bildiğini okuyan bir karakterdi. Konuşma tarzı, tavırlar, mimikler o programla değişti. Asla böyle değillerdi. O ekranların büyüsü Bahar’ın kimliği dışında yeni bir kimlik oluşturmasına neden oldu. Gerçek ses tonu bile o değildi."

​​​​​​​"VÜCUDUNDA HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞTI"

Nihal’in sağlık süreci ve cezaevi dönemi hakkında da konuşan baba, ölümüne neden olan süreci anlattı:

"Bu sanal gerçek dediğimiz olay Nihal’in ölümünü tetikledi. Tedaviye bir türlü ikna olmadı. Vasi atamak istedik o süreçte ama Nihal ısrarlarımız ve yalvarmalarımızla tedaviyi kabul etti. Ama iliği kurumuştu. Vücudunda hiçbir şey kalmamıştı. Kaslar zaten komple erimişti. Eşiyle de zaten boşanma sürecindeydi bundan da etkilendi. Nihal’in cezaevine gitme nedeni dolandırıcılık iddiasıydı.

​​​​​​​"BAHAR’IN DA AYNI SONU YAŞAMASINDAN KORKUYORUM"