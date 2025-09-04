Berna Laçin'den Ergin Ataman'a akılalmaz sözler! Tam da büyük zafer kazandıktan sonra

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, tarihi bir zaferle Sırbistan’ı 95-90 mağlup etti. Bu sonuçla A Milli Takım, A Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider tamamladı.

Tüm Türkiye zaferin coşkusunu yaşarken, Berna Laçin’in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım olay oldu.

O SÖZLER TEPKİ TOPLADI

X hesabından paylaşım yapan Laçin, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı hedef aldı. Paylaşımında, "Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile; az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede" ifadelerine yer verdi.

Laçin'in yaptığı paylaşım gündem olurken, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Zaferin mimarı Ataman'a destek mesajları yağarken Laçin, eleştiri yağmuruna tutuldu.