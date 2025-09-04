Arzu Sabancı dayanamadı: Hande Erçel hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Ayrılık, Erçel’in Sabancı ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan silmesiyle gündeme gelmiş, aynı gün Arzu Sabancı’nın paylaştığı bir söz ise Hande Erçel’e gönderme olarak yorumlanmıştı:

"Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır."

Bu paylaşımın ardından Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i istemediği, ilişkinin bu yüzden bittiği iddia edilmişti. Aradan bir hafta geçmesinin ardından Arzu Sabancı, daha fazla dayanamadı ve hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Sabancı, söz konusu alıntıyı Hande Erçel’in fotoğrafları silmeden önce paylaştığını belirterek, "Yazılan alıntının konuyla hiçbir bağlantısı yoktur. Ancak bu bile yanlış yorumlandı" dedi.

Kalben isyan etti: Bizzat sizin zavallılığınızdan kaynaklanıyor!

Ayrıca Erçel hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

"Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı ve çok değerli bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak , ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim."