Kalben isyan etti: Bizzat sizin zavallılığınızdan kaynaklanıyor!
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Kalben, taciz ve cinayetlerin, kurbanların değil, suçluların zavallılığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Taciz ve cinayet olaylarına tepki gösteren Kalben'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Tecavüz ve cinayetleriniz, hangi cinsiyete, bedene doğduğumuza, kaç yaşında olduğumuza, ne giydiğimize, sesimizi nasıl kullandığımıza, nerelerde hangi saatlerde yürüdüğümüze, başımıza ne bağladığımıza, neye inandığımıza göre şekil alsaydı... Hepimiz yaşamak için ne gerekiyorsa yapardık zaten. Ancak, sizin tecavüz ve cinayetleriniz, tamamen sizinle alakalı.

"ÖĞRENİP GELİŞEMEYEN ZAVALLILAR OLMANIZLA ALAKALI"

Sizin kurduğunuz düzenle, beslediğiniz canavarlarla, kanunsuzluklarınızla. Bu acı gerçek, sizin sevemeyen, iletişim kuramayan, öğrenip gelişemeyen zavallılar olmanızla alakalı. Tecavüz ettiğiniz, öldürdüğünüz insanları suçlamanız da yine, bizzat sizin zavallılığınızdan kaynaklanıyor. Karşınızda yaşayan, gülen, konuşan, düşünen, gelişen, yok etseniz de çoğalmaya devam eden muhteşem güzellikte insanlar var. Buna dayanmıyorsunuz. Mecbur, alışacaksınız."

