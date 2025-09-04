Kalben isyan etti: Bizzat sizin zavallılığınızdan kaynaklanıyor!

Ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Taciz ve cinayet olaylarına tepki gösteren Kalben'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Tecavüz ve cinayetleriniz, hangi cinsiyete, bedene doğduğumuza, kaç yaşında olduğumuza, ne giydiğimize, sesimizi nasıl kullandığımıza, nerelerde hangi saatlerde yürüdüğümüze, başımıza ne bağladığımıza, neye inandığımıza göre şekil alsaydı... Hepimiz yaşamak için ne gerekiyorsa yapardık zaten. Ancak, sizin tecavüz ve cinayetleriniz, tamamen sizinle alakalı.

"ÖĞRENİP GELİŞEMEYEN ZAVALLILAR OLMANIZLA ALAKALI"