MÜYOBİR istifalarla sarsıldı: Burhan Şeşen'e isyan!
MÜYOBİR'de salı günü yapılacak seçim öncesi ortalık karıştı. Yıllardır başkan olan Burhan Şeşen'in bir kez daha adaylığını açıklamasının ardından ayrılıklar yaşandı.

Kısa adı MÜYOBİR olan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nde salı günü yapılacak genel kurul öncesi ortalık karıştı.

Yıllardır başkan olan Burhan Şeşen'in tekrar aday olduğunu açıklaması tepkilere yol açtı.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; yönetim kurulundan iki isim Demet Sağıroğlu ve Aylin Aslım, "Artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmedi mi?" diye sordu.

Şeşen'in bu çıkışa sinirlenip iki ismi bir anda yönetimden gönderdiği iddiası, camiada sarsıntıya yol açtı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bu olayın ardından Suavi, Hüseyin Turan, Ufuk Beydemir ve Mustafa Özarslan istifalarını sundu.

Bundan önce Burhan Şeşen'in kızını asil üye yapması da tepki çekmişti.

Bu istifaların salı günü sandığa nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, müfettişlerin incelemeleri sonrasında; 'MÜYORBİR Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile aldığı kararlarla doğrudan asıl üye yapılanlara ilişkin tabloda, yaklaşık son on beş senedir 437 kişinin yönetim kurulunun oybirliği ile üyelik kıstaslarını taşımasa da asil üye yapıldığı iddia edildi.

Burhan Şeşen'in üye yaptığı kızı Dilhan Şeşen'in de kıstasları karşılamamasına rağmen üye yapıldığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

