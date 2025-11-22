Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını korkutan haber

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği ve hayati tehlike taşıyan Kaçış Sendromu rahatsızlığının yeniden nüksetmesi nedeniyle hayranlarını korkuttu. Erbil 21 Kasım 2025 gecesi evinde aniden rahatsızlanarak fenalaştı.

Olayın ardından ünlü şovmene hemen evinde ilk müdahale yapıldı. Doktorların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda Mehmet Ali Erbil’in durumunun stabil olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Mehmet Ali Erbil'den Fatih Ürek açıklaması: Doktoru beni aradı

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu (Kapiller Kaçak Sendromu veya Clarkson Hastalığı), oldukça nadiren görülen ve zaman zaman hayati tehlike oluşturabilen bir hastalıktır. Bu sendromun en belirgin özelliği, vücuttaki kılcal damarların (kapillerler) aniden genişlemesi ve damar içinde bulunan sıvı ile proteinlerin damar dışına, yani çevre dokulara sızmasıdır. Bu sızıntı, vücutta hızlı sıvı kaybına yol açarak dolaşım sisteminde ciddi dengesizliklere neden olmaktadır.