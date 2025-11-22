Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını korkutan haber

Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını korkutan haber
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Yıllardır mücadele ettiği nadir görülen Kaçış Sendromu (Kapiller Kaçak Sendromu) rahatsızlığının yeniden nüksetmesi sebebiyle Erbil’in evinde aniden fenalaştığı öğrenildi.

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği ve hayati tehlike taşıyan Kaçış Sendromu rahatsızlığının yeniden nüksetmesi nedeniyle hayranlarını korkuttu. Erbil 21 Kasım 2025 gecesi evinde aniden rahatsızlanarak fenalaştı.

Olayın ardından ünlü şovmene hemen evinde ilk müdahale yapıldı. Doktorların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda Mehmet Ali Erbil’in durumunun stabil olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu (Kapiller Kaçak Sendromu veya Clarkson Hastalığı), oldukça nadiren görülen ve zaman zaman hayati tehlike oluşturabilen bir hastalıktır. Bu sendromun en belirgin özelliği, vücuttaki kılcal damarların (kapillerler) aniden genişlemesi ve damar içinde bulunan sıvı ile proteinlerin damar dışına, yani çevre dokulara sızmasıdır. Bu sızıntı, vücutta hızlı sıvı kaybına yol açarak dolaşım sisteminde ciddi dengesizliklere neden olmaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
