Murat Yıldırım: İçinde asla olmam!

Yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanan Güller ve Günahlar dizisinde Serhat karakterine hayat veren Murat Yıldırım, ezberleri bozacak bir hikaye ile geri döndüğünü belirtti.

Güller ve Günahlar’ı kabul etmesindeki en önemli etkenin senaryo olduğuna dikkat çeken Murat Yıldırım, şöyle konuştu:

"KEYİFLE İZLEYEMEYECEĞİM BİR İŞİN İÇİNDE OLMAM"

"Ayakları yere sağlam basan bir drama. Senaryo sizi duvara çarpıyor, beşinci dakikası itibarıyla. Okurken ne olacağını tahmin edememe durumu beni her zaman heyecanlandırıyor. Biz de keyifle izleyeceğiz. Ben keyifle izleyemeyeceğim bir işin içinde asla olmam."

Dizideki partneri Cemre Baysel’e ise övgüler yağdıran Yıldırım, "Cemre’nin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok gerçek bir yerden oynuyor. Öyle oyuncularla oynamak bana her zaman keyif vermiştir. Sahnelerimizi merak ediyor ve iple çekiyorum." dedi.

