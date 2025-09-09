Beyonce ve Jay-Z 200 milyon dolarlık evin ardından o arazinin peşinde!

Hollywood’un en ünlü çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z, Malibu’daki 200 milyon dolarlık malikânelerinin ardından İngiltere'ye yöneldi. Ünlü çiftin hedefinde Cotswolds civarındaki 58 dönümlük bir arazi bulunuyor.

Çiftin, araziye göz alıcı bir kır malikânesi inşa etmek için izin aldığı ve eğer planlarını hayata geçirirlerse bölgedeki diğer ünlü isimlerle komşu olacakları bildirildi.

YANGININ ARDINDAN EV ARAMAYA BAŞLADILAR

Beyonce ve Jay-Z’nin İngiltere’de ev arayışına Los Angeles’taki orman yangınları sonrası başladığı belirtiliyor. Çiftin kısa süreli kiralamalarla araziyi deneyimledikten sonra nihai kararı vereceği öğrenildi.

Beyonce ve Jay-Z 200 milyon dolarlık Malibu malikâneleriyle de dikkat çekmişti. Mimar Tadao Ando imzası taşıyan ev, California’da satılan en pahalı konut olarak tarihe geçmişti.

Çift, 2000’li yılların başında tanışmış, 2008’de New York’ta evlenmiş ve 2012’de Blue Ivy, 2017’de ise ikizleri Rumi ve Sir dünyaya gelmişti.

