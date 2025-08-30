Merve Özbey kavanoz kavanoz yaptı: Bunlar da benim bebeklerim!

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, hazırladığı ve kavanozlara doldurduğu domates soslarıyla poz verdi.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabından hayralarının dikkatini çeken bir paylaşımda bulundu.

Merve Özbey, kış için onlarca kavanoz domates sosu hazırladı.

Evinin mutfağında kolları sıvayan Merve Özbey, hazırladığı kavanozlarla poz verdi.

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, "Bunların hepsi benim bebeklerim" diye yazdı.

merve1.webp

merve.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

