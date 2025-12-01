Mert Ramazan Demir ehliyeti kaptı

Son dönemin popüler oyuncularından Mert Ramazan Demir, yoğun oyunculuk temposuna kısa bir mola verdi. Ünlü oyuncu motosiklet kullanabilmek için gerekli olan A Sınıfı motosiklet ehliyetini almayı başardı.

Demir'in ehliyet sınavı Sarıyer'de gerçekleşti. Mert Ramazan Demir, ehliyetini alır almaz kendisine eğitim veren hocasıyla ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

MİRAY DANER İLE İLK KARE

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mert Ramazan Demir'in yeni projesi de belli oldu.

Başrolü Miray Daner ile paylaştığı Bize Bi’şey Olmaz adlı dizi ile setlere dönmeye hazırlanan Demir'in yeni dizisinden ilk kare de gelmişti.

Sekiz bölümden oluşacak dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizide, Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar ve Ece Sükan gibi oyuncular da yer alıyor.