Meriç Aral ve Serkan Keskin ilk bebeklerini kucaklarına aldı!
Yayınlanma:
Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çiftin oğullarına verdiği isim de belli oldu.

Ünlü oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz eylül ayında 7 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan çiftin ailelerine yeni bir üye katıldı.

Mart ayında bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindiren Aral ve Keskin, bu süreçte özel anlarını sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Özellikle Meriç Aral’ın büyüyen karnıyla yaptığı paylaşımlar, beğeni yağmuruna tutuldu.

meric-aral-serkan-keskin.jpg

OĞULLARININ İSMİ BELLİ OLDU

Beklenen an geldi ve çift, bir erkek çocuk sahibi oldu. Meriç Aral ve Serkan Keskin, oğullarına Güneş adını verdi. Çiftin yakın çevresi, hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Takipçileri, çifte mutluluk dileklerini iletirken küçük Güneş’e de “hoş geldin” mesajları yağdı.

meric-aral.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

