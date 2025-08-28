Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi

Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
Yayınlanma:
Şovmen Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi. Erbil, Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirdi.

Yasadışı bahse özendirmek iddiasıyla yargılanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çalkantılı aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirdi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPILDI

Habertürk'ün haberine göre; Mehmet Ali Erbil, sık sık ayrılıp barıştığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturdu. Erbil ile Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde evlendi. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.

UYUYAKALAN SERDAR ORTAÇ DÜĞÜNE GİDEMEDİ

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Erbil; "Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış maneviyatsız. Bu yüzden yalnız kalacak" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

