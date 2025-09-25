MASAK raporunda milyonlarca liralık kamu zararı! Fenomen çift Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz’e hapis talebi

Sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında hazırlanan iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianamede, fenomen çiftin sosyal medyadaki yüksek takipçi sayıları üzerinden “sahte marka algısı” oluşturduğu, düşük maliyetli ürünleri lüks ve kaliteli gibi göstererek yüksek fiyatlara sattıkları yönünde ihbarlar bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda başlatılan soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da sanıklar ve şirketleriyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığı ifade edildi.

3 SUÇTAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

MASAK raporunda, sanıkların suç işlemek amacıyla örgüt kurduklarına veya yönettiklerine dair bir delile rastlanmadığı, ayrıca e-ticaret satışlarının sahte olduğu iddiasını destekleyen bulgulara ulaşılamadığı kaydedildi. Bu nedenle “dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “örgüt üyeliği” suçlarından takipsizlik kararı verildi.

Ancak vergi incelemeleri sonucunda, sanıkların yöneticisi olduğu Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden ciddi usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıkarıldı. Düzenlenen vergi suçu raporunda, 10 milyon liralık kamu zararı bulunduğu ve bu zararın 51 milyon liraya varan cezai yaptırımlara yol açtığı belirtildi. Savcılık, bu durumun “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” kapsamında öncül bir suç oluşturduğunu vurgulayarak, kara para aklama suçlamasının da bu çerçevede değerlendirildiğini açıkladı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sanıkların, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri ve suçsuz olduklarını savundukları öğrenildi. Ancak savcılık, elde edilen delillerin kamu davası açmaya yeterli olduğu kanaatine vararak Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında dava açtı.

İddianamenin Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği ve sanıkların 19 Kasım'da hakim karşısına çıkmasının beklendiği öğrenildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında 3 şirkete yönelik kayyum kararlarının devam ettiği de bildirildi.

