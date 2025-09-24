Mabel Matiz'e soruşturmanın ardından Erol Evgin'den 'yasak' çıkışı!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, "Perperişan" isimli şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" soruşturması başlatılması sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında yurt dışı yasağı da getirilen Matiz'e, usta sanatçı Erol Evgin'den destek geldi.

Evgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatın ve sanatçıların yasaklanmaması gerektiğine dikkat çekti.

Şahan Gökbakar isyan etti: Bu nasıl adalet sistemi?

Usta sanatçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"56 yıldır ülkemin her köşesinde konser verdim. Hani Edirne’den Ardahan’a deriz ya... Öyle! İnsanların aynı şarkılarla hüzünlenip, aynı türkülerle coştuklarını gördüm. Şarkılar ve türküler ortak duygularımızın ifadesidir.

Hele türkülerimiz halkın en içten duygularını dile getirir. Türküler bazen 'Ferman padişahın, dağlar bizimdir' der, düşündürür, bazen de 'Oturduk Nazmiya'mla meme pazarlığına' ya da 'Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine' der, güldürür bizi.

Ayıbı, günahı yoktur türkülerin... Şarkılar ve türküler yaşamın zorluklarına ilaçtır, merhemdir, antidepresandır... Zor dönemlerde şarkılarımızı, türkülerimizi hep bir ağızdan söyleyerek moral bulur, rahatlarız. Dileğimiz; şarkıların, türkülerin, sanatçıların, festivallerin yasaklanmamasıdır."