Mabel Matiz'e bir suç duyurusu daha!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Mabel Matiz'in, 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirilmişti.

Erişim engelinin ardından İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında, suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti:

"Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Bakanlığın ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) de ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Partinin Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

BBP’li Samet Bağcı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir.

Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir. Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir."