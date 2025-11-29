Los Angeles'taki evleri kül olmuştu! Kenan Doğulu isyan etti: Yangında kaybettiklerini açıkladı

Los Angeles’ın ünlü Pacific Palisades bölgesinde 7 Ocak’ta çıkan büyük yangında, Kenan Doğulu ile Beren Saat’in 2,5 milyon dolar değerindeki evi tamamen kül olmuştu. Yangını, çift Los Angeles’taki evlerine haftada bir temizlik ve kontrol için giden yardımcılarının, “Burası cehennem gibi, ev yanıyor. Kaçıyoruz!” sözleriyle telefon üzerinden öğrendi. Kısa süre sonra evlerinin tamamen yanmış görüntüleri WhatsApp üzerinden gönderildi. Görüntüleri izleyince gözyaşlarına hakim olamayan Kenan Doğulu o günden bu yana süreci yakından takip ediyor.

Yeniçağ'dan Müge Dağistanlı'nın haberine göre, aradan geçen 11 aya rağmen sigorta şirketiyle yürütülen görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. Kenan Doğulu’nun her gün Amerikalı avukatı ve sigorta temsilcileriyle görüştüğü, ancak henüz nihai ödeme miktarının belirlenmediği belirtildi. Aynı yangında evlerini kaybeden Türk komşularının da teklif edilen rakamdan memnun olmadığı ifade ediliyor. Komşuların sigortadan “Sadece 1 milyon dolar vereceklermiş, bu parayla aynı evi yeniden inşa edemeyiz” diyerek tepki gösterdiği aktarıldı.

Beren Saat 12 yıl sonra dönüyor

"GİDEN SADECE EV DEĞİL"

Ünlü çiftin yanan evini yeniden inşa etmenin yaklaşık 5 milyon dolar tutacağı ifade ediliyor. Buna rağmen çiftin bölgeden taşınmayı düşünmediği, inşaat süreci başladığında yeniden Los Angeles’a gidecekleri belirtiliyor.

Kenan Doğulu, sigorta sürecinin ağır ilerlemesine ilişkin duygularını “Süreç çok ağır ilerliyor. Bu ikimizi de çok üzüyor. Her gün avukat ve sigortacılarla görüşüyoruz. Giden sadece ev değil. Bir daha gelmeyecek olan bazı parçalar ve ortak anılarımız.” ifadeleriyle aktardı.

KÜL OLAN EŞYALAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN KAYIPLAR

Yangınla birlikte maddi değeri yüksek birçok eşya da tamamen yok oldu. Bunların arasında; değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan özel stüdyo ekipmanları, bazı özel ses kayıtları, dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 özel üretim gitar, Beren Saat’in 2014’teki düğününde giydiği ikonik gelinlik, düğün video ve fotoğrafları, yıllar içinde biriktirdikleri yaklaşık 50 tablo ve heykel bulunuyor.

Aynı bölgede evleri yanan ünlüler arasında Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi dünyaca tanınmış isimler de yer alıyor.