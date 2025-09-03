Kıvanç Tatlıtuğ işten çıkarılan dublörüyle ilgili konuştu

Kıvanç Tatlıtuğ işten çıkarılan dublörüyle ilgili konuştu
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahne arkası görüntülerini paylaşmasının ardından işten çıkarılan dublörüyle ilgili açıklama yaptı.

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, sahne arkası görüntülerinin sosyal medyada viral olmasının ardından çalıştığı şirket tarafından işten çıkarıldığını açıkladı.

Tan, "Yıllardır Türkiye’de dublörlük yapıyorum, sayısız sahne, risk, sakatlık… Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi, bu tamamen benim hikâyem ve emeğimin görünmesiyle ilgiliydi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

mehmet-tan.jpg

"HUKUKİ İLİŞKİYİ BİLMEDEN BU MESAJI YAZIYORUM"

Olayın ardından Kıvanç Tatlıtuğ da bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

"Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz.

Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya
dair yorum yapmam doğru olmaz.

Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim."

kivanc-tatlitug-aciklama.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

