İki kere Oscar ödülü kazanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey, 2000 ile 2013 yılları arasında kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden üç erkeğin açtığı davalar nedeniyle Londra Yüksek Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl görülen ceza davasında hakkındaki dokuz cinsel suçlamadan aklanan Kevin Spacey, yeni davalarla karşı karşıya kaldı. Üç erkeğin açtığı davaların 12 Ekim 2026'da başlaması için geçici bir tarih belirlendi.

Ünlü oyuncu ikinci bacağını da kaybetti

3 KİŞİ DAVACI OLDU

LNP olarak bilinen ilk davacı, Spacey'nin 2000 ile 2005 yılları arasında kendisini yaklaşık 12 kez taciz ettiğini öne sürdü.

GHI olarak anılan ikinci davacı, 2008'de Old Vic tiyatrosunda bir saldırı yaşadığını ve bunun sonucunda "psikiyatrik hasar ve maddi kayıp" yaşadığını iddia etti. Spacey, 2004-2013 yılları arasında Old Vic'in sanat yönetmenliğini yapıyordu.

İsmini açıklamayı tercih eden üçüncü davacı Ruari Cannon ise, 2013'te Old Vic'teki bir oyun sonrası partide Spacey'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia etti.

Ünlü çift İzmir dönüşü trafik kazası geçirdi

İDDİALARI REDDETTİ

Spacey ise hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Davacıları temsil eden avukatlar, davacıların ve Spacey'nin birden fazla ifade vermesini önlemek için davaların tek bir duruşmada görülmesini talep etti.

Spacey, daha önce "kötü davranışlarda" bulunduğunu kabul etmiş, ancak eylemlerini "taciz" kelimesiyle tanımlamayı reddetmişti.